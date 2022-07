Simepar diz que frio começa a perder força nesta sexta-feira

Da Redação

As temperaturas ficam um pouco mais elevadas nesta sexta-feira (1º) em Apucarana

Nesta sexta-feira (1º), a massa de ar estável continua predominando sobre o Paraná, inibindo a ocorrência de chuvas. Além disso, o frio começa a perder força, fazendo com que as temperaturas mínimas sejam um pouco mais elevadas em relação ao dia anterior.

No entanto, mesmo com o frio perdendo intensidade, existe a possibilidade de ocorrência de geada na região centro-sul do Estado. No litoral, a nebulosidade fica mais presente, em função da circulação dos ventos oceânicos.

Já em Apucarana, Norte do Paraná, será possível notar o aumento da temperatura. Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou mínima de 13ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar aos 25ºC.

No final de semana, o município deve obter a máxima de 27ºC.

Região

O tempo também será firme em Jandaia do Sul. A respeito das temperaturas, os termômetros obtiveram mínima de 8ºC, e a máxima deve chegar aos 24ºC.

Para Ivaiporã, a previsão é de que a sexta-feira seja ensolarada, com mínima de 7ºC, e máxima de 22ºC. Faxinal também apresenta essas mesmas características.

No entanto, o município terá um amanhecer mais frio, com mínima de 5ºC. A máxima deve chegar aos 21ºC.

