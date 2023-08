Simepar: Apucarana apresenta clima instável para a quarta-feira (9)

A condição de instabilidade continua predominando no Paraná na quarta-feira, em virtude da formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil. Com isso, chuvas ocorrem a qualquer hora do dia, acompanhadas de descargas atmosféricas e possibilidade de ventos fortes. As temperaturas ficam amenas em boa parte do Estado.

Apucarana mostra, desde a terça-feira, uma brusca alteração no clima. Chuvas são previstas para praticamente o dia todo. As temperaturas caem, sendo a mínima 14ºC e máxima podendo chegar a 23ºC.

Teremos a presença do sol escondido por muitas nuvens, períodos nublados com chuvas a qualquer hora do dia. Portanto a quarta-feira (9) na Cidade Alta, apresenta-se semelhante ao dia anterior, não se esqueça de carregar o guarda-chuva ao sair de casa.

