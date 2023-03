Simepar aponta que tempo será instável devido ao avanço de frente fria

Da Redação

Há previsão de chuva para Apucarana

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que várias regiões do estado terão um amanhecer com tempo estável nesta quinta-feira (29). No entanto, o tempo não deve se manter assim por um longo prazo, pois há o deslocamento de uma frente fria sobre o oceano na altura do Sul do Brasil.

Esse fenômeno meteorológico aumenta a instabilidade atmosférica sobre o Paraná, e pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas podem ocorrer ao decorrer do dia.

Segundo o instituto, em Apucarana, norte do Paraná, o amanhecer será de tempo firme, mas, devido à frente fria e ao aquecimento diurno, o tempo muda e pancadas são previstas para o período da tarde. Ainda conforme o site de meteorologia, existe 97% de probabilidade de ocorrência de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 7.1 milímetros.

Mesmo diante de uma frente fria, as temperaturas seguem bastante elevadas no estado. A Cidade Alta, por exemplo, deve registrar valores entre 17ºC e 31ºC.

