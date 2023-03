Simepar aponta que deve chover neste domingo (26), em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chuva deve ser registrada durante a tarde deste domingo

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta este domingo (26) será chuvoso na cidade de Apucarana. Conforme a previsão, a chuva deve cair durante o período da tarde.

continua após publicidade .

A atuação de uma frente fria sobre o Sul do Brasil provocou algumas chuvas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no decorrer da madrugada, mas sem volumes significativos registrados pelas estações. No Paraná, não houve registros de chuvas significativas.

-LEIA MAIS: Confira os sepultamentos deste domingo em Apucarana e região (26/3)

continua após publicidade .

O instituto meteorológico indica que na Cidade Alta há 98% de possibilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 3 milímetros. A maior parte do tempo, a "Capital do Boné" fica nublada.

Em relação às temperaturas, não há uma mudança significativa em comparação aos dias anteriores. Ao amanhecer, os termômetros obtiveram a mínima de 21ºC. A máxima deve chegar aos 30ºC.

Siga o TNOnline no Google News