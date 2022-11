Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O locutor e empresário Silverado é o entrevistado deste domingo (27/11) no Papo TN.

O locutor e empresário Silverado é o entrevistado deste domingo (27/11) no Papo TN. Natural de Borrazópolis, ele iniciou a carreira no rádio, em Apucarana. Mais tarde, morando na Europa, passou a ser convidado a apresentar shows sertanejos e de lá para cá, não saiu mais do show business.

continua após publicidade .

O Papo TN é neste domingo, às 17h, no site TNOnline, redes sociais e canal do YouTube.

fonte: TNOnline locutor e empresário Silverado e a apresentadora Aline Andrade





continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News