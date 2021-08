Da Redação

Silvana Pupo é a convidada do Papo TN deste sábado

O Papo TN deste sábado (14) entrevista a nutricionista apucaranense Silvana Pupo. Ela desenvolveu um projeto educacional na área da nutrição que será implementado em escolas do Paraná e demais estados do Brasil, a partir do ano que vem.

Silvana conta que ao longo de sua trajetória como nutricionista em clínica, percebeu um aumento constante da obesidade infantil e também a falta de conhecimento acerca dos principais nutrientes importantes para a saúde e quase todos os pacientes.

Por conta disso, ela decidiu escrever um livro infantil com o propósito de levar a educação nutricional às crianças. O projeto cresceu, e se transformou em material didático, que estará sendo ministrado em salas de aula a partir do próximo ano.

O Papo TN começa às 17h, no site TNOnline e em suas redes sociais.