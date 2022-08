Sicredi realiza prestação de contas do 1º semestre em Apucarana

Da Redação

O evento foi realizado no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana

A Sicredi Agroempresarial PR/SP realizou nesta quinta-feira (11) a tradicional Prestação de Contas do 1º semestre de 2022, no Clube de Campo Água Azul, em Apucarana. A cooperativa apresentou os resultados do período, bem como as ações sociais e planejamento para os próximos meses para centenas de cooperados.

O presidente Agnaldo Esteves também trouxe temas como ações sociais e eventos da Sicredi Agroempresarial PR/SP. "Momento muito especial, pois estamos voltando depois da pandemia a nos encontrar pessoalmente para a primeira prestação de contas do 1ª semestre de 2022. Vamos falar sobre novas agências, e reinaugurações e inaugurações no estado de São Paulo, além de programas sociais como a 'União faz a vida', entre outros assuntos", esclarece.

Assista a entrevista na íntegra:

