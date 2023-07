Sicredi anuncia crédito de R$ 60 bilhões para safra 2023/24

O Sicredi realizou, na noite desta quinta-feira, 06, o evento de lançamento do Plano Safra para associados da agência Apucarana Centro. A instituição financeira cooperativa disponibilizará mais de R$ 60 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2023/2024. A previsão é de liberação em mais de 375 mil operações em todo o país. (Assista vídeo abaixo).

O Sicredi é a segunda maior instituição financeira do Brasil em carteira agro. Desse total, a expectativa do Sicredi é liberar R$ 23,2 bilhões para operações de custeio, R$ 11,1 bilhões para investimentos e R$ 1,4 bilhão para comercialização e industrialização. Além desses valores, a projeção é de conceder R$ 24,3 bilhões por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR), que conta com um aumento expressivo em relação ao ano-safra anterior – cerca de 35%.

Para a safra 23/24, o Sicredi irá disponibilizar R$ 11,8 bilhões para a agricultura familiar e R$ 11,5 bilhões para produtores de médio porte. Para os demais produtores, o volume concedido será de R$ 12,4 bilhões. Mais de 88% do total de operações previsto para este ano-safra é destinado a pequenos e médios produtores.

"Há mais de 120 anos somos muito próximos do agronegócio brasileiro, buscando apoiar o setor não só por meio do crédito, mas também com consultoria e fomento à inovação. Estamos presentes nos pequenos e grandes municípios produtores, o que nos possibilita conhecer as atividades e características e, assim, prestar o atendimento", afirma o diretor executivo de Crédito do Sicredi, Gustavo Freitas.

Os produtores rurais associados do Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro terão à disposição aproximadamente R$ 17,5 bilhões para custeio e investimento agrícola e pecuário. Esse valor representa um aumento de 17% em comparação ao montante disponibilizado na safra 2022/2023 na região. Do total de recursos disponibilizados nos três estados, R$ 4 bilhões serão destinados aos produtores rurais associados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), representando um aumento de 18% em relação ao período anterior.

Já pelo Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), o volume disponibilizado de R$ 5,3 bilhões representa uma alta de 32% no que se refere à safra 2022/2023. Para os demais produtores, o montante destinado é de R$ 8,2 bilhões. Durante esse período, a instituição financeira cooperativa projeta realizar mais de 100 mil operações nos três estados.

"O Sicredi atua próximo aos produtores rurais associados com o objetivo de oferecer um atendimento consultivo para acesso ao crédito consciente, um recurso capaz de impulsionar o progresso nas propriedades, incrementar o setor agrícola e fomentar o desenvolvimento regional", afirma o gerente de Desenvolvimento de Crédito da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Confira a entrevista com o presidente do Sicred Agroempresarial Agnaldo Esteves:

