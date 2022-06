Sicoob/Danês Apucarana vence a primeira partida fora de casa

Da Redação

Foi a 21ª partida do Apucarana sob o comando do técnico Márcio Rinaldo

O time do Sicoob/Danês Apucarana conquistou neste sábado à noite (25) a sexta vitória, a primeira fora de casa, no Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto de 2022 ao derrotar a forte APAF, de Paranaguá, pelo placar de 4 a 2, no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) João Hélio Alves, em Paranaguá.

O resultado colocou o Apucarana na terceira posição na competição, com 20 pontos, ficando somente atrás do São Miguel (31) e do Coronel Vivida (28).

O confronto foi válido pela primeira rodada do returno da fase inicial da competição, que é promovida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS). No primeiro turno, a agremiação apucaranense já havia vencido a APAF no Ginásio de Esportes do Lagoão por 4 a 0.

Destaque na partida no Litoral do Estado para o Fixo Guilherme que marcou os quatro gols do Sicoob/Danês. Quem também voltou a ter grande atuação foi o goleiro Maikon Gaburro que inclusive defendeu uma cobrança de pênalti. Juninho e Alisson descontaram para a Apaf.

Apucarana venceu com Maikon Gaburro, Guilherme, Rodrigo, Lorinho, Mateus Cabo, Preá, Minatti, Adryan, Lucas Hirose, Danilo e Cleison.

Na próxima rodada, dia 9 de julho, às 18 horas, a Apaf joga contra o Maringá em Paranaguá e às 19h30, o Sicoob/Danês Apucarana enfrentará o Guaíra no Lagoão.

DEMAIS RESULTADOS

São José dos Pinhais 2 x 2 Guaíra, Mangueirinha 5 x 0 Maringá, Toledo 4 x 3 Quedas do Iguaçu, Medianeira 5 x 3 Coronel Vivida e São Miguel do Iguaçu 3 x 1 Cianorte.