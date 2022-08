Sicoob inaugura quarta unidade em Apucarana e 35ª agência da rede

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Sicoob, uma das mais importantes cooperativas financeiras do país e que vem se tornando a maior em número de agências, inaugurou nesta sexta-feira (05), a quarta unidade em Apucarana e a 35ª de sua rede. Para o evento, a cooperativa reuniu autoridades, convidados e associados no prédio histórico. O presidente da cooperativa, Osnei José Simões Santos, discursou aos convidados falando da satisfação dupla com a inauguração. Veja como a nova agência ficou no vídeo abaixo.

continua após publicidade .

“Primeiro porque com a unidade, entregamos aos associados um novo ponto de atendimento, cumprindo com o plano de expansão nacional. Em segundo, por nosso compromisso com associados e comunidade, em tudo que fazemos, de sempre procurar melhorar a cidade”, disse. Lebre destacou o fato de o Sicoob estar contribuindo com um plano local de revitalização de uma das áreas mais importantes da história da cidade, a região da Barra Funda.

Osnei lembra que o prédio histórico, um ícone dos idos de 1970, estava vazio e atraiu a atenção da cooperativa em seu plano de colocar a quarta unidade na cidade.

“Fizemos contrato que permitiu revitalizar e restaurar uma parte importante da história da cidade e do Paraná. O prédio que ocupamos era um ícone da modernidade nos anos 70. Fizemos a restauração e ficou lindíssimo. Hoje esse prédio une passado e presente e nos aponta para um futuro certamente brilhante”, discursou continua após publicidade . - Osnei José Simões Santos, presidente da cooperativa

Durante sua fala, Osnei ainda reiterou a preocupação da cooperativa em participar dos esforços pelo desenvolvimento “Nossa cooperativa acredita sempre na força das pessoas. Com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, as pessoas levantam cedo e fazem o melhor para que todos possam ter dias melhores. E a cooperativa tem que estar junto, próxima das pessoas. Tem que ir para frente e ajudar a todos desenvolverem o seu trabalho para termos economia forte, com geração de emprego, renda, lazer, bem estar e saúde. E para tudo isso, é preciso de pessoas. E a cooperativa tem que estar perto das pessoas”, reitera.



No Sicoob desde o início das atividades, há 18 anos, Lebre diz que sempre acreditou "que a união era capaz de fazer grandes avanços”. Mas confessa que as aspirações iniciais eram mais modestas. “Não esperávamos, na época, estar agora, 18 anos depois, inaugurando a 35ª agência”, afirma. E finaliza destacando que no atual momento “a sociedade precisa do cooperativismo financeiro, como contraponto da concentração bancária. Cada um a seu modo, as instituições fazem o papel dela. E nós, do cooperativismo financeiro, temos papel de fundamental importância para o desenvolvimento”, afirma. Assista: null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .









continua após publicidade .













Siga o TNOnline no Google News