Sicoob Aliança é uma das melhores empresas para se trabalhar no Paraná - TNOnline

Foi anunciado na última quinta-feira (26) o ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná, promovido pelo Instituto Great Place to Work (GPTW). O Sicoob Aliança foi a única empresa com sede em Apucarana a figurar entre as 60 premiadas, na 31ª posição.

A cooperativa teve o início das atividades em 18 de junho de 2004, na cidade de Apucarana. A iniciativa foi da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), que encontrou no cooperativismo a alternativa para reduzir a dependência dos empresários locais em relação às instituições financeiras tradicionais. O projeto ganhou apoios importantes, como o Sindicato do Comércio Varejista (Sivana), o Sindicato das Indústrias do Vestuário (SIVALE), e outras entidades da comunidade.

Em constante crescimento, a cooperativa hoje está presente nos estados do Paraná e de São Paulo, como uma das maiores redes de atendimento dentre as cooperativas. O Sicoob conta hoje com 32 pontos de atendimento em funcionamento. Em Apucarana, a moderna sede da cooperativa fica na Avenida Curitiba, 1335.

As linhas de crédito do Sicoob já favoreceram milhares de empresários e também pessoas físicas, mesmo em tempos de pandemia. Uma das provas é que o Sicoob Aliança foi a instituição financeira do sistema Unicoob que mais liberou contratos através do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), linha do Governo Federal voltada para micro e pequenas empresas.

Sempre integrada à comunidade, a cooperativa apoia e incentiva diversas ações em Apucarana. Uma das ações mais recentes foi o patrocínio à equipe de futsal da cidade, que em novembro conquistou vaga para a Série Prata do Campeonato Paranaense.

Em 31º lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar, o Sicoob destaca que a razão de existir da cooperativa sempre foi o associado. Por isso, os mais de 180 colaboradores do Sicoob Aliança, que todos os dias mantém contato direto com os associados, precisam estar em um ambiente organizacional certificado como um Great Place To Work. Este ambiente positivo de trabalho é fundamental para que os associados possam ter um excelente atendimento.

O comunicado do Sicoob destaca ainda que estar entre as 31 melhores empresas para se trabalhar no Paraná é uma honra. No entanto, ainda há muito para trilhar, com o intuito de continuar entregando o melhor para os colaboradores e cooperados. Desta forma, A empresa segue em 2021 comprometida com a constante melhoria do ambiente de trabalho, sempre com foco em conectar pessoas para promover prosperidade.