Siate é acionado para atender vítima de acidente em Apucarana

Um acidente entre um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde deste domingo (02) na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O acidente ocorreu nas proximidades da empresa Mecol.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) atendem a ocorrência.

Conforme as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, existe uma vítima com fratura exposta. A ocorrência está em andamento.

Matéria em atualização.

