Siate atende homem de 47 anos atropelado durante corrida em Apucarana

Um homem de 47 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na noite desta terça-feira (15), na área central de Apucarana (PR). O acidente foi registrado no cruzamento da Rua Padre Severino Cerutti com a Rua Firman Neto. De acordo com o relato da própria vítima, ela estava correndo pela via no momento em que foi atingida pelo veículo, que trafegava pelo local com os faróis apagados.

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O resgate foi realizado por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. Apesar do impacto e do susto, o homem estava consciente e orientado durante o primeiro atendimento médico no local, apresentando apenas uma contusão na região do crânio. Após os procedimentos iniciais de socorro, a vítima foi estabilizada e encaminhada para avaliação detalhada no Hospital da Providência.