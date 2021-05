Siate atende acidente com moto no Jardim das Flores

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um motociclista de 18 anos teve ferimentos nas mãos depois de bater contra um carro na Rua Colonial, no Jardim das Flores. Uma ambulância do Siate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro à vítima.

O jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana para receber atendimento médico.