Show da dupla Rick e Renner reúne milhares de pessoas na Fescafé; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O show, com entrada gratuita, reuniu milhares de fãs de toda a região.

A dupla Rick Renner subiu ao palco da 16ª Festa do Café de Apucarana (Fescafé) na noite deste sábado (5). O show, com entrada gratuita, reuniu milhares de fãs de toda a região. Uma realização da Prefeitura de Apucarana e da Associação dos Cafeicultores do Pirapó.

continua após publicidade .

A festa que começou na sexta-feira e segue até neste domingo (6), acontece em uma área de 4 mil metros quadrados junto à Avenida Cesário Festi, no acesso antigo ao Distrito de Pirapó.

- LEIA MAIS: Cinco furtos envolvendo carros são registrados na Fescafé, no Pirapó

continua após publicidade .

Além da parte cultural e de lazer, a estrutura da 16ª Fescafé contempla exposição de maquinários agrícolas.

No domingo, além do tradicional almoço, estão previstos shows com “Émerson e Zé Henrique”, e com “Diogo Cachorrão”, sucesso do momento no ritmo conhecido como “piseiro”.

Veja o vídeo:





Siga o TNOnline no Google News