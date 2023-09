Shopping Estoque movimenta Apucarana com descontos de até 70%

Começou nesta quarta-feira (6) e segue até sábado (9) a temporada de liquidação do Shopping Centronorte de Apucarana, a Shopping Estoque. São mais de 20 lojas participantes com artigos em perfumaria, moda feminina, masculina, infantil, calçados, acessórios, eletroeletrônicos, entre outros produtos com descontos de até 70%, com a possibilidade de parcelamento.

continua após publicidade

A empresária Claudia Gouveia, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Centronorte comemorou mais essa edição da feira de liquidação que já registrou um alto número de consumidores logo no início da manhã. “O atendimento começa às 10 horas e segue até as 22h com as lojas do shopping e mais 13 lojas participantes. Temos muita expectativa que essa edição será excelente”, destaca.

Claudia destaca ainda todo conforto e comodidade ofertado pelo shopping que dispõe de estacionamento, praça de alimentação e também playground para a criançada.

continua após publicidade

Assista:

TN ONLINE

continua após publicidade

SERVIÇO

Shopping Estoque

Dias: 6, 7, 8 e 9 de setembro

Horário: das 10h às 22h

Local: Estacionamento do Shopping Centronorte, Praça interventor Manuel Ribas, no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News