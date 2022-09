'Shopping Estoque' começa nesta quarta (7) com descontos imperdíveis

Da Redação

O Shopping Estoque, nos dias 7, 8, 9 e 10, vai funcionar das 10 às 22 horas

Começa nesta quarta-feira, feriado de 7 de setembro, o tão esperado "Shopping Estoque", do Shopping CentroNorte, na Praça interventor Manuel Ribas, área central de Apucarana. A queima de estoque segue até o dia 10 de setembro, no 1º subsolo (garagem), com descontos de até 70% em produtos de diferentes segmentos.

O Shopping Estoque, nos dias 7, 8, 9 e 10, vai funcionar das 10 às 22 horas, com praça de alimentação, brinquedos para a criançada e muitas promoções. "Serão calçados, roupas masculinas e femininas, brinquedos e muito mais com descontos imperdíveis, que variam de 50 % a 70%, além de mercadorias com preços fixos, a partir de R$ 29,90", comenta a presidente dos lojistas do CentroNorte, a empresária Claudia Gouveia.

Na quarta-feira (7), como é feriado nacional, a presidente espera o público de Apucarana e região.

"Não tem desculpa para não vir aproveitar os descontos e curtir um dia com a família aqui com a gente. Estão todos convidados" - Claudia Gouveia, presidente dos lojistas - Claudia Gouveia, presidente dos lojistas

