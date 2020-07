Shopping Centronorte abre neste feriado para o Dia dos Namorados

O Shopping Centronorte de Apucarana anunciou uma programação especial para este Dia dos Namorados, comemorado na sexta-feira (12) Com a vantagem de ter a maior variedade de opções para compras de toda a região em um só lugar, o espaço estará aberto durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (11), véspera da data.



O shopping ficará aberto no horário normal de funcionamento, das 11 às 21 horas durante o feriado, para que os consumidores possam fazer as suas compras no horário mais conveniente.

Quem comprar em uma das lojas participantes da campanha de Dia dos Namorados no Shopping Centronorte ainda participa da promoção Amor Presente, um ‘comprou, ganhou’ em que o consumidor recebe, no ato da compra, um voucher que concede descontos para outras lojas.

Foto: Reprodução

Ao todo, são R$ 25 mil em vouchers válidos para o mês de junho. Ao comprar e usar o voucher até esta quinta-feira concorre a um jantar especial com menu criado pela chef Camila Zunta, que será entregue na casa do sorteado com uma composição toda romântica, respeitando todas as normas de segurança e distanciamento social.

No Shopping Centronorte, os consumidores podem encontrar tudo em um só lugar. As melhores marcas de roupas e calçados, artigos de perfumaria e várias outras opções para comemorar esta data tão especial com a pessoa amada.