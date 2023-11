Shopping Centro Norte promete chegada surpreendente do Papai Noel

Chegada do Papai Noel será no Shopping Centro Norte nesta quinta-feira (23)

O Shopping Centro Norte, de Apucarana, está prometendo uma chegada surpreendente e muito especial do Papai Noel às 19h desta quinta-feira (23). Conforme a instituição, a chegada do bom velhinho contará com a participação do coral Sonory, e será marcada pela distribuição de doces paras as crianças.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Prefeitura e Acia firmam parcerias para o “Natal da Família”

Recebendo o nome de ‘Natal Fantástico’, o evento natalino será focado no filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’. Conforme a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping, Claudia Gouveia, todos os anos o evento possui uma temática, e o filme será a temática desse ano.

continua após publicidade

“A gente fez em cima do filme “A fantástica fábrica de chocolate”. Todo ano tem um tema e esse ano vai ser em cima disso. Então vai ser tudo voltado para o doce e do filme mesmo. Vai estar o shopping inteiro decorado, vamos manter a temática do natal, mas com muito a temática de doces. Vai surpreender, esse ano vai estar bem bonito mesmo”, afirmou Claudia.

Dessa vez o Papai Noel ficará no térreo, mas também irá andar pelo shopping. Conforme o estabelecimento, uma outra novidade é que as pessoas poderão chegar perto da árvore de Natal para tirar fotos, o que não poderia acontecer das outras vezes por conta de a decoração estar suspensa. O bom velhinho ficará todos os dias no Shopping, das 14h às 20h até o dia 24 para receber o público.

Além dos eventos relacionados diretamente com o Papai Noel, o Centro Norte também está irá realizar algumas promoções para os clientes. “Tem a promoção do ‘comprou levou’. Toda compra que a pessoa fizer, ela vai descer no ponto de troca e vai ganhar um chocolate, que ela vai abrir e vai ter o brinde na hora. Vão ter os vales brindes e tem voucher de desconto nas lojas também”, disse.

Claudia ainda faz um convite para que a população apucaranense compareça no Centro Norte para prestigiar o evento. “Queria fazer um convite para as pessoas virem assistir, porque vai estar bem bonito. A gente já está preparando uma chegada bem bacana e surpreendente. E uma das surpresas é a própria decoração, porque a gente deixou para finalizar ela durante essa madrugada para pegar as pessoas de surpresa quando vierem no shopping amanhã”, finalizou.

Siga o TNOnline no Google News