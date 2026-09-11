Sexta-feira terá risco de tempestades severas em Apucarana, aponta Simepar

Cidade tem previsão de 31,7 mm de chuva, 98% de probabilidade e rajadas de vento de até 68 km/h

Apucarana deve ter chuva forte e ventos de até 68 km/h nesta sexta-feira (11), segundo previsão do Simepar. O município tem previsão de 31,7 milímetros de chuva acumulada e 98% de probabilidade de ocorrência de precipitação.

A umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 99%. Os ventos devem soprar de nordeste (NE), com velocidade média de 18 km/h e rajadas que podem chegar a 68 km/h.

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As temperaturas ficam entre 19°C e 28°C em Apucarana.

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Paraná

O Simepar emitiu atenção para a possibilidade de tempestades severas no Paraná nesta sexta-feira. A formação de um ciclone extratropical sobre o litoral, na altura do Rio Grande do Sul, e o avanço da frente fria pelo Sul do país contribuem para um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas no Estado.

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Além do elevado potencial para tempo severo, são esperados acumulados expressivos de chuva em diferentes regiões do Paraná.