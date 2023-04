Sexta-feira será estável em Apucarana; confira a previsão completa

Da Redação

Não deve chover nesta sexta-feira

Para fechar a semana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o sol deve predominar em quase todas as regiões do estado. Nos municípios situados no leste paranaense, pode haver uma variação mais significativa de nebulosidade, porém, sem indicativo de chuva.

Em relação ao norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, a sexta-feira (28) deve ser de tempo firme. Existem algumas exceções, como, por exemplo, em Maringá, onde pode ser registrado algumas pancadas de chuva. Para a Cidade Canção, o Simepar mostra uma precipitação acumulada de 1.1 milímetro, além de uma probabilidade de 64% para ocorrência de chuva.

A Cidade Alta, por sua vez, deve contar com o predomínio do sol ao longo deste dia. O instituto meteorológico mostra que, em alguns períodos, o céu pode ser coberto por nuvens, mas não existe qualquer possibilidade de chuva para o município.

Um sistema frontal passou pelo Paraná há poucos dias e, mesmo com a partida do fenômeno para o oceano, algumas alterações climáticas ainda persistem no estado. Conforme o Simepar, isso pode ser observado na elevação das temperaturas, que segue lenta.

Nas cidades do norte e oeste, os valores demoram para subir. No sul, faz um pouco mais de frio pela manhã e à noite.

Em Apucarana, as temperaturas devem variar entre 15ºC e 23ºC.

