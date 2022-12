Sexta-feira será ensolarada em Apucarana; máxima chega aos 27ºC

Da Redação

O município registrou temperaturas amenas ao amanhecer desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (23), o tempo fica estável na maior parte do interior paranaense e, por conta disso, as temperaturas ficam elevadas à tarde, com valores mais intensos nas cidades do oeste e do noroeste do Estado. Nos Campos Gerais, a nebulosidade fica variável, mas o sol também aparece em vários momentos.

A Região Metropolitana de Curitiba e o litoral são os únicos setores que destoam do resto do Estado em relação ao tempo, pois seguem com muitas nuvens e alta possibilidade de garoa/chuvisco ocasional. Além disso, as temperaturas ficam amenas, como, por exemplo, na capital do Paraná, onde as temperaturas variam entre 14ºC e 21ºC.

No norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, o tempo fica firme. Na Cidade Alta, por exemplo, o sol aparece logo nas primeiras horas da manhã e deve predominar ao longo do dia.

Devido a isso, é esperado que as temperaturas se elevem de forma rápida na cidade. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista para Apucarana é de 27ºC.

O amanhecer foi de temperaturas amenas, com mínima de 15ºC.

