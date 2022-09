Sexta-feira será ensolarada com máxima de 31ºC em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Não existe previsão de chuva para a Cidade Alta nesta sexta-feira

O tempo se mantém estável nesta sexta-feira (9) na maioria das regiões paranaenses. O predomínio do sol faz com que as temperaturas se elevem em todos os setores do estado. No entanto, algumas áreas de instabilidade poderão se desenvolver entre o oeste, sudoeste e centro-sul paranaense, provocando chuvas isoladas e de curta duração entre o período da tarde e da noite.

continua após publicidade .

Já no norte, onde Apucarana fica localizada, a sexta-feira será de tempo firme e muito sol. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a Cidade Alta, por exemplo, terá um dia predominado pela estabilidade, sendo assim não existe previsão de chuva.

As temperaturas se elevam mais do que nos dias anteriores no município. O instituto meteorológico informa que, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 19ºC. Mas, devido ao predomínio do sol, os termômetros chegarão à casa dos 31ºC durante a tarde.

continua após publicidade .

Região

Em Jandaia do Sul, o tempo será ensolarado. As temperaturas devem variar entre 16ºC e 31ºC.

O amanhecer em Ivaiporã foi gelado, com mínima de 17ºC. Mas, por conta da presença do sol, esquenta bastante durante a tarde e máxima deve chegar aos 31ºC. Não existe previsão de chuva para a cidade.

Siga o TNOnline no Google News