Sexta-feira será ensolarada com máxima de 28ºC em Apucarana

O tempo segue estável na Cidade Alta

Na sexta-feira (16), novamente amanhece com temperaturas amenas entre a região central e o leste do Paraná. Chuvas são esperadas na metade sul do Estado já no período da manhã, com eventos que devem seguir ocorrendo ao longo do dia. Nessas regiões, há condições favoráveis para ocorrência de temporais localizados.

Na metade norte do Paraná, as chuvas devem ocorrer a partir do período da tarde e de forma mais localizada e com curta duração. Já mais ao norte do Estado, onde Apucarana fica localizada, não existe possibilidade de chuva.

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a sexta-feira será ensolarada na Cidade Alta. O sol pode aparecer entre nuvens em alguns períodos.

O amanhecer será de temperaturas amenas no município. A mínima prevista é de 17ºC.

Por conta da presença do sol, as temperaturas se elevam gradualmente. A máxima esperada para Apucarana é de 28ºC.

