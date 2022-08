Sexta-feira será ensolarada com máxima de 26ºC em Apucarana

Da Redação

O tempo segue estável nesta sexta-feira (26) em todos as regiões do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há pouca variação de nuvens neste dia, com exceção, apenas, da área litorânea e dos Campos Gerais, onde existe possibilidade de algumas nuvens baixas ou nevoeiros ao amanhecer.

O tempo se mantém firme em Apucarana, cidade situada no norte paranaense. O sol predomina ao decorrer do dia, fator que favorece a elevação das temperaturas.

A previsão do Simepar indica que, ao amanhecer, a mínima registrada na Cidade Alta foi de 14ºC. A máxima, por sua vez, chega à casa dos 26ºC.

Região

O instituto meteorológico informa que o tempo será estável em Jandaia do Sul. Em relação às temperaturas, a mínima prevista para esta sexta-feira é de 12ºC, enquanto a máxima chega aos 28ºC.

Em Ivaiporã, ao amanhecer, a mínima registrada foi de 13ºC. A máxima deve chegar aos 27ºC. O tempo continua firma no município.

