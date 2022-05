Sexta-feira será de tempo predominantemente nublado

Da Redação

A instabilidade aumenta nesta sexta-feira (27) em diversas regiões do Paraná. Inclusive, existe a possibilidade de ocorrência de chuva. Deve chover durante o período da tarde no oeste e sudoeste, e as precipitações se espalham para as demais regiões no decorrer da noite.

No entanto, não há indicativos de que a chuva ocorrerá de forma significativa. Além disso, a expectativa para ocorrência de tempestades é baixa.

Já em relação aos municípios da região Norte do estado, como Apucarana, por exemplo, o tempo segue predominantemente nublado e, em alguns períodos, o sol pode aparecer, mas, somente, entre nuvens.

Embora o tempo fique fechado, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não existe a possibilidade de ocorrência de chuva.

A sexta-feira apresenta características semelhantes as do dia anterior, como as temperaturas. Ao amanhecer, a Cidade Alta registrou mínima de 16ºC e a máxima não deve ultrapassar dos 25ºC.

Região

Jandaia do Sul, que também fica situada no Norte do Paraná, não deve registrar chuva nesta sexta-feira. Os termômetros devem marcar mínima de 11ºC e máxima de 25ºC.

Ivaiporã, por sua vez, pode ter pancadas de chuva isolada, com uma precipitação acumulada de 3 mm. A mínima para o município é de 11ºC e máxima de 24ºC.

Já Faxinal deve registrar mínima de 9ºC e máxima de 23ºC. Não existe a possibilidade de ocorrência de chuva na cidade.