Sexta-feira será de tempo nublado em Apucarana e região

O Simepar divulgou a informação de que o tempo só deve firmar a partir da segunda quinzena de outubro

Para esta sexta-feira (14), o cenário ainda será de bastante instabilidade, pois o ingresso de umidade desde o Norte do Brasil até o Paraná segue induzindo a formação de nuvens de chuva, com acumulados de precipitação que ainda podem ser significativos. Além disso, há condições favoráveis ao desenvolvimento de temporais, especialmente no interior do Estado.

Vale destacar que alguns municípios paranaenses, pincipalmente aqueles que ficam próximos à divisa com Santa Catarina, como, por exemplo, Francisco Beltrão e Pato Branco, estão registrando chuvas intensas.

Já as cidades do norte do Paraná, como Apucarana, devem ficar sob nuvens nesta sexta-feira, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O instituto meteorológico não aponta previsão de chuva para a Cidade Alta neste dia, porém, nenhuma possibilidade é descartada.

Em relação às temperaturas, o município deve registrar mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

O Simepar também indica que a sensação de abafado persiste no Estado.

Região

Faxinal, por sua vez, pode registar chuva nesta sexta-feira. O Clima Tempo aponta que há uma precipitação acumulada de 12 mm para o município. A previsão também diz que as temperaturas irão variar entre 14ºC e 23ºC.

Também há previsão de chuva para Ivaiporã. Existe uma precipitação acumulada de 9 mm para a cidade.

Ao amanhecer, Ivaiporã registrou mínima de 16ºC, e, ao decorrer do dia, a máxima chega aos 24ºC.

