Sexta-feira será de tempo firme e temperaturas amenas

Da Redação

A sexta-feira (6) será de tempo firme em Apucarana, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Sendo assim, não existe a possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região.

Ainda conforme a previsão do Simepar, o dia será de temperaturas amenas na Cidade Alta. No período da manhã, o município deve registrar mínima de 13ºC. As temperaturas sobem de forma lenta, ao decorrer desta sexta-feira, e devem chegar a máxima de 23ºC.

A massa de ar seco e frio proporciona mais um amanhecer de temperaturas baixas, o que favorece a formação de nevoeiros. Dia ensolarado e sem chance de chuva, mas a nebulosidade varia bastante entre o Litoral e a Serra do Mar.