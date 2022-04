Da Redação

Sexta-feira será de tempo firme e temperaturas amenas

A estabilidade volta a predominar nesta sexta-feira (15) em Apucarana e região. Desta forma, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), não deve chover no município.

Por conta de uma massa de ar frio, que avançou sobre o sul do país, todos os municípios paranaenses registraram uma queda brusca nas temperaturas. Apucarana, por exemplo, obteve mínima de 13ºC ao amanhecer. Já a máxima não deve ultrapassar dos 23ºC.

No entanto, o frio deve ser mais intento nas regiões da metade sul do estado. Entre as regiões sul, sudeste e centro-sul, os termômetros ficarão abaixo dos 10 °C, com condições favoráveis para a formação de geada entre as regiões sul e centro-sul do estado.