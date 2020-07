Sexta-feira será de tempo estável em Apucarana e região

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (12), as áreas mais instáveis se afastam da região e o tempo volta a se apresentar com maior estabilidade no Paraná. Com ventos mais do quadrante norte, volta a esquentar um pouco mais no período da tarde e principalmente sobre áreas ao norte. O sol deve fica presente com isto nas regiões paranaense.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18˚C e a máxima não deve ultrapassar os 28˚C. Não existe a previsão de chuva para esta sexta-feira.