Sexta-feira será de tempo abafado e propício a chuvas, aponta Simepar

Conforme o Simepar, a cidade apresenta 95% de probabilidade de ocorrência de chuva

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que a sexta-feira (3) será mais um dia de tempo abafado sobre o Estado, o que favorece a formação de áreas de instabilidade, principalmente a partir da tarde. Com isso, pancadas de chuva continuam sendo esperadas, podendo vir acompanhada de raios.

O instituto meteorológico também aponta que uma zona de baixa pressão, situada entre a Argentina e o Paraguai, provoca o avanço de novas áreas de instabilidade entre o final da noite e a madrugada de sábado (4). Risco para ocorrência de tempestades segue elevado.

Assim como nos dias anteriores, Apucarana deve registrar pancadas de chuva ao decorrer deste dia. Conforme o Simepar, a cidade apresenta 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 2.7 milímetros.

Além disso, as temperaturas seguem elevadas. Na Cidade Alta, a mínima obtida foi de 19ºC. A máxima, por sua vez, deve chegar aos 28ºC.

