Da Redação

Sexta-feira será de sol entre nuvens em Apucarana e região

Apucarana amanheceu nublada nesta sexta-feira (6), mas, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o sol deve aparecer em alguns períodos do dia na cidade e região. A Cidade Alta registrou temperatura mínima de 12º C e a máxima não deve ultrapassar dos 25º C.

continua após publicidade .

Ainda conforme o Simepar, não há possibilidade de ocorrência de chuva no município. Não são previstas alterações significativas nas condições do tempo em relação ao dia anterior.

Nas regiões centro-sul, Campos Gerais, leste e no litoral, espera-se maior concentração de nebulosidade, inclusive com possibilidade de garoas ocasionais, principalmente entre a serra o litoral. Sobre essas regiões, a condição para formação de nevoeiros no final do dia também aumenta. Nas demais regiões, o tempo seguirá estável, com alguma variação de nebulosidade. As temperaturas ficam um pouco mais elevadas em relação ao dia anterior, com aquecimento mais significativo entre as faixas oeste e noroeste do Estado.