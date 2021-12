Da Redação

Sexta-feira será de calor intenso em Apucarana e região

Apucarana amanheceu com bastante nuvens e, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sexta-feira (17) deve ser semelhante aos dias anteriores. Ainda conforme o Simepar, pode ocorrer pancadas de chuva ao decorrer do dia. A precipitação acumulada é de 6.1 mm.

As condições do tempo seguem favoráveis para pancadas de chuva isoladas/rápidas (com alguns raios) entre a tarde e noite principalmente entre as regiões noroeste, norte e central do Estado. No leste (RMC/litoral), a nebulosidade continua mais concentrada, também com registro de chuvas passageiras no decorrer do dia. Nas demais regiões o sol predomina, com temperaturas elevadas. Termômetros passam dos 35ºC no oeste, sudoeste e noroeste do Paraná.



Já na Cidade Alta, a máxima prevista é de 31ºC. A mínima registrada foi de 22ºC.

