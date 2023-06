Sexta-feira será chuvosa em quase todo o Paraná; veja a previsão

A sexta-feira (22) será marcada por condições meteorológicas distintas em diferentes regiões do Paraná. Enquanto algumas áreas enfrentarão chuvas persistentes, outras desfrutarão de tempo estável. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essa diversidade é resultado da presença de um sistema frontal sobre o estado.

continua após publicidade

O serviço meteorológico mostra que a região que mais deve ser afetada com a instabilidade é a "metade sul" do Paraná. Inclusive, a precipitação é mais forte perto da fronteira com o Paraguai, Argentina e na divisa com Santa Catarina. No noroeste e no norte a chance de chover é bem baixa, e as temperaturas ficam mais elevadas.

Em Apucarana, cidade localizada no norte do Paraná, por exemplo, o cenário será de estabilidade. A sexta-feira (23) apresenta as mesmas características que o dia anterior. A previsão indica que o sol marcará presença, embora em alguns momentos possa ficar encoberto por nuvens.

continua após publicidade

As temperaturas, por sua vez, continuarão em elevação. Ao amanhecer, os termômetros registrarão cerca de 14°C, e durante o dia, o clima ficará mais agradável, com a máxima chegando em torno de 25°C.

Siga o TNOnline no Google News