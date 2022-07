Sexta-feira segue sob influencia de massa de ar seco na região

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A sexta-feira será de tempo firme na Cidade Alta

O tempo segue estável sobre todo o Estado nesta sexta-feira (22) por causa da influencia de uma massa de ar seco. O fenômeno faz com que o sol predomine na maior parte do dia em quase todas as regiões do Paraná.

continua após publicidade .

Apenas as cidades dos Campos Gerais, da Região Metropolitana de Curitiba e do litoral devem ter um amanhecer com condições para formação de nevoeiros.

Para o norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, a sexta-feira será ensolarada, de tempo firme. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o dia será de temperaturas elevadas para o município.

continua após publicidade .

Os valores previstos para a Cidade Alta são de 16ºC para mínima e 26ºC para máxima. Esquenta bastante nas regiões oeste e noroeste também.

Região

O tempo fica firme em Jandaia do Sul, norte do Paraná. O sol pode surgir entre nuvens, mas não existe previsão de chuva para o município.

continua após publicidade .

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 13ºC, e a máxima de 28ºC.



Ivaiporã também terá tempo firme. A sexta-feira será um pouco mais quente na cidade, com mínima de 13ºC, e máxima de 27ºC.

Siga o TNOnline no Google News