Sexta-feira segue com temperaturas amenas em Apucarana

Apucarana amanheceu ensolarada nesta sexta-feira (14), porém, ao decorrer do dia, deve acumular bastante nuvens. A cidade registrou temperatura mínima de 11º C e a máxima não deve ultrapassar os 22º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há previsão de chuva para a Cidade Alta e região nesta sexta.

Na sexta-feira, as temperaturas ainda seguirão bastante amenas em todo o Paraná, devido à atuação de uma massa de ar frio. Há também previsão de chuvas isoladas, principalmente entre os setores oeste, noroeste e norte do estado, devido à formação de áreas de instabilidade com suporte em níveis superiores da atmosfera. Além disso, a incursão de umidade do oceano ainda favorecerá a manutenção da nebulosidade, principalmente entre o centro-leste e o litoral, com possibilidade de chuviscos isolados.