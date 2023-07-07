Sexta-feira com oportunidade; confira as vagas de emprego disponíveis

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Norte do Paraná, possui um total de 324 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (07). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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Aqueles que tiverem interesse e desejarem aproveitar a oportunidade de um novo emprego, a agência fica localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, nº 705. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Confira as vagas ofertadas em Apucarana:
|VAGAS DISPONÍVEIS 07/07/2023
|Total de vagas: 324
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|AJUDANTE DE REPARADOR DE TELECOMUNICAÇÕES
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|4
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|12
|AUXILIAR DE ROUPARIA
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (CAMBIRA)
|1
|CHAPISTA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|1
|COPEIRA
|1
|ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|RECEPCIONISTA
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|9
|AUXILIAR DE COSTURA
|8
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|6
|COSTUREIRA DE MÁQUINA REFILADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|12
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|7
|COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|4
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)
|1
|FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA
|1
|LIXADOR (LAVANDERIA)
|3
|OPERADOR DE BORDADO
|11
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR DE PEÇAS
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|1
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|4
|GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)
|1
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|QUÍMICO
|1
|TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|CARPINTEIRO
|3
|PEDREIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|COZINHEIRA
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|AUXILIAR DE CRÉDITO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO
|1
|SUPERVISOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|21
|VENDEDOR EXTERNO
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE PADEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|2
|CONFEITEIRO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|5
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ALINHADOR DE PNEUS
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|3
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE INSTALAÇÃO (EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS)
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|AUXILIAR DE USINAGEM
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|2
|BABÁ
|2
|COMPRADOR
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|DESENHISTA GRÁFICO
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|1
|FATURISTA
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS
|3
|JARDINEIRO
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|LOMBADOR EM MATADOURO
|1
|MÃE SOCIAL
|1
|MAGAREFE
|1
|MANIPULADOR EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|3
|MECÂNICO (DIESEL)
|1
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|2
|MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|REBOBINADOR DE MOTOR
|1
|RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA
|2
|SOLDADOR
|4
|SOLDADOR DE OFICINA MECÂNICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TRABALHADOR RURAL
|1
|VIGIA
|2
|ZELADORA
|2
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