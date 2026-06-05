Sexta-feira (5) será de tempo seco, manhã fria e tarde agradável em Apucarana

Os moradores de Apucarana podem esperar uma sexta-feira (5) sem chuvas e com a típica amplitude térmica do outono. Segundo os dados do Simepar, o dia começou gelado, mas o sol garante uma tarde com temperaturas mais amenas na Cidade Alta.

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Nas primeiras horas da manhã, os termômetros chegaram a marcar 13 °C, com sensação térmica de 12 °C. A partir das 9h, a temperatura começa a subir de forma mais expressiva. A máxima prevista para esta sexta é de 21 °C, pico que deve ser alcançado no início da tarde, entre 13h e 16h. Assim que o sol começar a se pôr, o frio retorna rapidamente, e a noite deve registrar cerca de 13 °C.

Sem chuvas e com ventos

Para quem precisa sair de casa ou tem atividades ao ar livre programadas, a boa notícia é que a probabilidade de chuva é de 0% (precipitação acumulada de 0.0 mm). A umidade relativa do ar fica em níveis confortáveis, variando entre 57% e 95%.

Um ponto de atenção para esta sexta-feira são os ventos. Embora a velocidade média se mantenha na casa dos 11 km/h a 14 km/h (soprando predominantemente da direção Leste), Apucarana pode registrar rajadas mais fortes, que podem chegar aos 47 km/h, o que contribui para manter a sensação de frio em áreas mais abertas.