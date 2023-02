Sexta-feira (24) será de tempo chuvoso em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Nesta sexta-feira (24), a instabilidade atmosférica segue elevada em todo Paraná. O ingresso de umidade, vinda do Norte do Brasil, favorece a formação de áreas de instabilidade, que atuam já durante a madrugada entre as regiões oeste, sudoeste e noroeste. De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ao decorrer do dia a instabilidade avança para as demais regiões, com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Além disso, segue elevado o risco para temporais localizados no Estado.

Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, há 96% de probabilidade de ocorrência de chuva. Existe também uma precipitação acumulada de 11.2 milímetros para o município.

Em relação às temperaturas, não há uma mudança significativa nesta sexta se comparada aos dias anteriores. Os valores devem variar entre 19ºC e 25ºC.

