A previsão do tempo para Apucarana nesta sexta-feira, dia 20 de novembro, indica um dia abafado e com alta probabilidade de chuva. Os termômetros na cidade devem registrar temperatura mínima de 21°C nas primeiras horas da manhã, alcançando a máxima de 30°C ao longo da tarde, sob condição de céu instável e 98% de chance de ocorrência de precipitações.

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Mesmo com a elevada probabilidade de instabilidade, o volume de chuva previsto é baixo, com precipitação acumulada estimada em apenas 2,8 milímetros. A umidade relativa do ar apresenta forte variação ao longo do período, oscilando entre a mínima de 61% e a máxima de 95%, enquanto os ventos sopram na direção nordeste a uma velocidade média de 9 km/h, mas com rajadas que podem atingir até 42 km/h.