Setor produtivo leva 'pacote de demandas' de Apucarana ao vice-governador eleito do PR





Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional, entidades representativas de Apucarana (PR) elaboraram um documento unificado com as principais demandas do setor produtivo do município. A pauta será entregue em mãos ao vice-governador eleito do Paraná, Edson Vasconcelos, em uma reunião agendada para a próxima quarta-feira (28), na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em Curitiba (PR). O mesmo ofício será repassado aos deputados estaduais e federais mais votados na cidade. As demandas foram apresentadas nesta segunda-feira (26), em uma reunião na Acia – Associação Comercial e Industrial do Paraná, com participação dos principais sindicatos patronais do município: Sivale (confecção), Sivana (comércio varejista), Samisca (arroz), Sindmetal e Sindccon (construção). Assista ao vídeo no início da matéria.

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O documento, encabeçado pela Acia e parceiros, é dividido em sete eixos: desenvolvimento econômico, infraestrutura, ambiente de negócios, educação. saúde e segurança.

Entre as prioridades estão o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais (APLs), como o de bonés, a viabilidade de um porto seco, melhorias em rodovias e a ampliação da capacidade hospitalar.

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A união dos diferentes setores foi destacada como fundamental para dar força política ao pleito. "Esse é um trabalho que nós iniciamos para melhorar o setor produtivo de Apucarana. Nós temos várias entidades que são muito fortes: o vestuário, o metalmecânico, o comércio, a construção civil", explicou Bete Ardigo, presidente do Sivale. "Mas cada uma trabalhando sozinha, ela se torna fraca. Então, com esse movimento, com essa união hoje das entidades, nós fortalecemos a nossa cidade de Apucarana", ressaltou ela.

O documento é dividido em sete eixos - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline O documento é dividido em sete eixos - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Sobre os pontos críticos, a representante detalhou as urgências estruturais e logísticas. "Um grande problema que nós temos são os nossos viadutos, a entrada da cidade. Nós crescemos muito, então nós precisamos ter uma duplicação das nossas rodovias", pontuou Bete. A área médica também exige atenção imediata do Estado: "A nossa saúde é precária para Apucarana. Nós precisamos de um hospital maior para atender, porque nós não atendemos somente a população de Apucarana, nós atendemos a região", disse a presidente do Sivale. Na educação, o foco é a garantia da continuidade do curso de Medicina na Unespar e melhorias estruturais no Colégio Agrícola.

A necessidade de aproveitar o momento político de transição de governo foi enfatizada por outra liderança empresarial que participará do encontro. "A gente tem demandas específicas para a cidade e nós precisamos agora, com esse novo governo, aproveitar essa oportunidade para pedir", afirmou Carmen Lúcia Izquierdo, presidente do Sindccon. "Como empresários que temos as empresas aqui, pagamos os impostos aqui, geramos emprego aqui, nós queremos o desenvolvimento econômico de Apucarana", justificou ela.

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Para o presidente da Acia, Elio Pinto, o momento agora é de correr atrás do que Apucarana precisa junto aos deputados e governos eleitos. "Espero que as nossas demandas sejam analisadas e que a gente aproveite muito esse próximo governo, que ele faça muitas coisas pela nossa cidade", complementou ele.



A reunião com o vice-governador contará com a presença de Elizabeth Ardigo (presidente do Sivale), José Carlos Bittencourt (representando o Sindimetal), Carmen Lúcia Izquierdo (presidente do Sindccon), Elio Pinto (presidente da Acia), Jayme Leonel (vice-presidente da Acia), Jian Papa (diretor da Acia) e Patrícia de Macedo, (secretária executiva do Sivale).

Apesar da ampla pauta estadual, as lideranças esclareceram que demandas exclusivamente municipais, como a falta de vagas de estacionamento no centro da cidade, que afeta a atratividade do comércio, são consideradas urgentes, mas devem ser tratadas diretamente com o governo municipal e não integram este documento.