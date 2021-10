Setor de serviços dá sinais de recuperação em Apucarana

Da Redação

Paulo Henrique Cardoso - fotógrafo

O setor de serviços está mantendo bom desempenho em Apucarana. Com o avanço da vacinação, liberação de eventos e funcionamento de bares, a procura de clientes por serviços prestados em salões de beleza, estúdios de fotos e outros segmentos vem crescendo e as atividades dão sinais de recuperação.

A maquiadora Geisianne Rizo afirma que os atendimentos voltaram. Porém, o ritmo ainda não é o mesmo de antes da pandemia. “A gente sente que aos poucos os atendimentos estão normalizando. Melhorou sim. No entanto, o nosso setor foi muito prejudicado. Fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar como era antes”, comenta.

Assim como a maquiadora, o fotógrafo Paulo Henrique Cardoso, de Apucarana, também viu os atendimentos caírem no começo da pandemia e agora, com a vacinação e a volta dos eventos, os orçamentos aumentaram significativamente.

“Voltou cerca de 80% dos pedidos de orçamentos. No começo foi difícil, pois trabalho com festas de casamentos e aniversários. Precisei me reinventar também. Abri uma agência de publicidade, uma empresa de mineração de criptomoedas, e uma empresa de venda e instalação de painel solar”, conta.A empresária Meirielen Rigon, de Apucarana, do ramo de doces, diz que o setor vem melhorando aos poucos e se recuperando. “Ainda está melhorando aos poucos. Com a alta no preço dos produtos, as pessoas ainda estão com medo de fazer festas tão grandes. Porém, acredito que vai melhorar ainda mais”, comenta.

E com o volume de serviços crescendo, aumenta a necessidade de contratação de mão de obra. Só neste ano Apucarana contratou 437 trabalhadores com carteira assinada no setor de serviços, o terceiro maior gerador de empregos formais no município atrás da indústria (1.276) e do comércio (613), segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No mesmo período do ano passado o ramo de atividade perdeu 184 postos de trabalho. O último Caged aponta que em agosto deste ano 74 funcionários foram admitidos no município . No geral, 9.116 trabalhadores formais estão ativos nesta área de atividade em Apucarana.

Com vacinação fluindo, turismo sente maior procura

O turismo, que também é uma atividade do setor terciário, foi um dos ramos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus. Com a vacinação fluindo em todo o país e as medidas sanitárias diminuindo, a procura por viagens aumentou nos últimos dias e o segmento começa a reagir após retração.

“A demanda tem aumentado e podemos dizer que o movimento melhorou algo em torno de 30%. A procura de pacotes para o nordeste e também para hotéis fazenda aqui em nossa região são os destaques”, afirma o consultor de viagens João Felipe Maistrovicz, de Apucarana.

Desde o começo da pandemia, o casal de empresários Lucas Teixeira e Nathalie Bagatini, de Apucarana, que é acostumado a viajar com frequência, não curte férias em família. Porém, com a vacinação avançada e o cenário pandêmico melhorando, os apucaranenses seguem em viagem para o Rio de Janeiro no próximo mês.

“Agora que estamos vacinados, vamos no próximo mês para o Rio de Janeiro e Búzios. Estamos muito felizes em poder retomar nossas viagens em família”, comemora.

O mês de setembro teve férias para o bombeiro Lucas Vieira, de Apucarana, junto da esposa, a professora Danielle Prado, e da filha Giovana. A família aproveitou os dias de descanso em um resort de Olímpia, interior de São Paulo, após passar um ano e meio sem viajar. “Estamos vacinados e isso dá um alívio. Perdemos familiares por conta da Covid-19 e isso nos deixou ainda mais restritos em sair de casa. Fomos dar uma arejada e foi muito bom voltar a viajar”, ressalta.

Serviços crescem 0,5% e atingem maior patamar desde 2015

Pesquisa divulgada neste mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o volume de serviços cresceu 0,5% na passagem de julho para agosto, quinta taxa positiva seguida, acumulando no período ganho de 6,5%. Com isso, o setor está 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcança o nível mais elevado desde novembro de 2015. Apesar do crescimento, o setor ainda está 7,1% abaixo do recorde histórico, alcançado em novembro de 2014.

Na comparação com agosto de 2020, o volume de serviços cresceu 16,7%, sexta taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano, o setor avançou 11,5% frente a igual período do ano anterior. Em 12 meses, ao passar de 2,9% em julho para 5,1% em agosto, manteve a trajetória ascendente iniciada em fevereiro deste ano (-8,6%) e alcançou a taxa mais intensa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012.

“O setor de serviços mantém sua trajetória de recuperação em agosto, sobretudo nos serviços considerados não presenciais, mas também nos presenciais, com o avanço da vacinação e o aumento da mobilidade das pessoas. Desde junho do ano passado, o setor acumula 14 taxas positivas e somente uma negativa, registrada em março, quando algumas atividades consideradas não essenciais foram fechadas por determinação de governos locais em meio ao avanço da segunda onda do coronavírus”, explica o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

(Texto, Fernanda Neme e Cindy Santos)