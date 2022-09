Setembro Verde: Providência realiza evento sobre doação de órgãos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O evento acontece no dia 27 de setembro, Dia Mundial da Doação de Órgãos, das 19 às 22 horas, no Cine Teatro Fênix

O Hospital da Providência e a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), de Apucarana, estão com inscrições abertas para a realização do 2º Encontro para a conscientização da doação de órgãos. A atividade tem como tema “Você é Vida da Minha Vida”.

continua após publicidade .

O evento, que acontece no dia 27 de setembro, Dia Mundial da Doação de Órgãos, das 19 às 22 horas, no Cine Teatro Fênix, conta com certificação. “No encontro teremos relatos de pessoas que receberam a doação de órgãos e também de doadores, além de roda de conversa para sanar as dúvidas sobre o assunto”, explica Jonatan Souza de Lima, Enfermeiro Intensivista do Hospital da Providência e Vice Coordenador da CIHDOTT.

-LEIA MAIS: Veja as vagas de empregos oferecidas pela Agência de Apucarana

continua após publicidade .

As inscrições para o encontro podem ser realizadas pelo site do hospital: https://hospitaldaprovidencia.org.br/. “Convidamos toda a população e estudantes da região para uma conversa sobre esse assunto tão importante e que deve ser debatido com frequência”, finaliza Jonatan.

Siga o TNOnline no Google News