Setembro fecha com alta de casos de Covid em Apucarana

Apucarana registrou alta de 64,5% nos casos de Covid-19 em setembro na comparação com agosto. Foram 849 registros da doença no mês encerrado na última quinta-feira (30) contra 516 no período anterior.

Por outro lado, o município voltou a registrar queda nos óbitos por Covid-19. Foram contabilizadas 13 mortes em setembro contra 15 em agosto, uma redução de 13,3%.

A faixa etária com mais casos em setembro foi de 20 a 29 anos, com 168 diagnósticos (19,7%). Já o maior número de óbitos foi registrado entre as pessoas entre 80 a 89 anos, com cinco mortes (38,4%), seguida de 60-69 anos (quatro mortes, ou seja, 30,7%) e 70-79 anos (três mortes, ou seja, 23,1%).

O levantamento tem como base os boletins diários divulgados pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS). A estatística dos óbitos leva em consideração a data da morte. Por isso, os boletins da AMS desta semana ainda podem trazer óbitos retroativos de setembro.