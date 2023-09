Setembro Amarelo: Colégio Mater Dei realiza atividades com alunos

Alunos do Colégio Mater Dei, de Apucarana, participaram durante o mês de setembro de diversas ações de conscientização do Setembro Amarelo - campanha de prevenção ao suicídio. Participaram os adolescentes que estão no ensino médio e nos sextos aos nonos anos do fundamental.

A última atividade aconteceu na quarta-feira (28) no pátio da instituição de ensino. De acordo com o colégio, em um trabalho extraclasse, os estudantes se abraçaram de forma fraternal, com o propósito de entenderem que nunca estarão sozinhos.

Ainda segundo a diretoria, foram realizadas várias ações de conscientização, como reflexões, confecção de cartazes, leitura de poema sobre o assunto, faixa e bexigas colocadas na frente da escola e o "abraço fraterno". Essas atividades são realizadas anualmente no Mater Dei.

Além disso, foi deixada uma caixa amarela num ponto da escola para incentivar as pessoas a escreverem seus problemas, para que assim tenham a oportunidade de serem ajudadas. As cartas serão acompanhadas semanalmente pelo colégio e entregues a uma psicóloga.

