Sete em cada 10 doses distribuídas na região já foram aplicadas

Mais de 77% das vacinas contra a dengue encaminhadas para a 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana (PR) já foram aplicadas no público alvo.

Dados repassados pela regional apontam que, até 9 de fevereiro, os 17 municípios da área de abrangência receberem 15.395 doses do imunizante, com 11.916 aplicações no público alvo.

“Os municípios de maneira geral estão fazendo sua parte. É um esforço conjunto, vacinas, testes rápidos, conscientização e prevenção”, reforça o chefe da 16ª RS, Lucas Leugi.

As doses são direcionadas para aplicação em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Conforme o Ministério da Saúde, doses próximas da data de vencimento poderão ser aplicadas em faixas etárias estendidas ou remanejadas para municípios ainda não contemplados pela vacinação.

Na 16ª RS, entretanto, as vacinas só vencerão em dezembro de 2025.

vacina 100% nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciaram nesta terça-feira (25), em Brasília, a produção - em larga escala - da primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue.

A previsão é que, a partir de 2026, sejam ofertadas 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação do quantitativo conforme demanda e capacidade produtiva.

“A gente espera, em dois anos, poder vacinar toda a população elegível [de 2 a 59 anos]”, disse a ministra, durante cerimônia no Palácio do Planalto.

“Por enquanto, os idosos ainda não poderão tomar a vacina porque, quando as vacinas são testadas, há sempre um cuidado com a população idosa”, explicou Nísia, ao se referir às fases de testes clínicos de imunizantes.

