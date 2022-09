Sete de Setembro marca retorno da Festoque em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Começa nesta quarta-feira (7) e segue até domingo (11) a 28ª Feira de Ponta de Estoque de Apucarana, a Festoque, que acontece nas dependências da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). Neste ano são mais de 80 estandes de empresas voltadas ao comércio de roupas, calçados, brinquedos, roupa infantil, joias e semijoias, artesanato, cosméticos, móveis, entre outros segmentos. A feira conta com expositores de Apucarana, região e outros municípios do Estado.

continua após publicidade .

São quase três décadas do tradicional espaço de negócios conhecido por atrair um grande público do Vale do Ivaí e região. Esta é a sétima participação da empresária Aline Godoi, proprietária de uma loja de móveis, que revela ter grandes expetativas para esta edição.

Sem dúvida a feira ajuda a captar uma gama de clientes de fora. Neste ano temos produtos com até 70% de desconto e esperamos oferecer um maior custo benefício ao consumidor continua após publicidade . - Aline Godoi, empresária,

A empresária Francislaine Bernardes, dona de uma loja de roupas e sapatos em Bela Vista do Paraíso, participa pela 5ª vez da feira, tanto que já é conhecida pelo público. “O pessoal já conhece a loja e a procura é grande. Neste ano temos desconto em grandes marcas com descontos entre 50% a 70%”, comenta a empresária que tem expectativa de vender 30% a mais do que as edições anteriores.

LEIA MAIS: Começa a montagem dos estandes da 28ª edição da Festoque; confira

continua após publicidade .

Além das parcerias firmadas há anos, a 28 edição da Festoque também marca a estreia de empresários como Valdecir Gomes Ferreira, proprietário de uma empresa de climatizadores de Peabiru.

fonte: Tnonline/Cindy Santos Mais de 80 estandes compõem a feira de ponta de estoque

“Essas feiras dão um retorno bacana porque ajudam a divulgar a marca e o produto. É uma forma dos clientes conhecerem os modelos dos produtos que vendemos”, afirma.

continua após publicidade .

O ambiente propício para conquistar novos clientes e concretizar ótimos negócios foi o que atraiu a empresa de floricultura e jardinagem gerenciada por Claudia Taciene. De acordo com ela, o fato de a Festoque ter um público fiel do Vale do Ivaí e região promove uma maior visibilidade e ajuda a alavancar os negócios.

“É uma feira tradicional que atrai um grande público e a intenção é aproveitar esse movimento de pessoas para aumentar nossa gama de clientes”, assinala.

continua após publicidade .

fonte: Tnonline/Cindy Santos Empresa de floricultura e jardinagem também está presente na Festoque

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia), Wanderlei Faganello, a expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos 5 dias de programação. “Nossa expectativa é que passe de 30 mil pessoas. Temos vigilância particular 24 horas por câmeras e apoio da Polícia Militar para dar todo conforto e segurança”, afirma.

A feira também conta com ampla praça de alimentação com cardápios variados. A Festoque é uma realização da ACIA e conta com patrocínio da Fomento Paraná e apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, Sicoob, Sivana e Câmara da Mulher

fonte: Tnonline/Cindy Santos Ampla praça de alimentação com comidas e bebidas variadas

CONFIRA OS HORÁRIOS

Nesta quarta-feira (7) a Festoque será aberta das 9 às 22 horas, sendo que a abertura oficial acontecerá às 13 horas, após o tradicional Desfile de 7 de Setembro;

Na quinta (8) e sexta-feira (9) das 13 às 22 horas, no sábado (10) das 9 às 22 horas;

No domingo (11) das 9 às 20 horas. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

Durante a feira, o transporte público atenderá em horário estendido.



28ª edição da Festoque de Apucarana começa nesta quarta (7) - Vídeo por: tnonline

Por Cindy Santos.

Siga o TNOnline no Google News