Sessão Itinerante da Câmara chega ao Colégio Nilo Cairo nesta segunda (25)

A Câmara Municipal de Apucarana realiza nesta segunda-feira (25), às 19 horas, a quarta Sessão Ordinária Itinerante de 2026. A edição acontecerá no Colégio Estadual Nilo Cairo, localizado na Rua Osório Ribas de Paula, 970 – Centro.

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A iniciativa faz parte do projeto de levar os trabalhos do Legislativo mais perto da população, ampliando a participação popular e aproximando a comunidade das decisões do município.

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Danylo Acioli, comemorou a realização de mais uma sessão itinerante. “É uma alegria realizar a sessão itinerante no Colégio Nilo Cairo, onde me formei. Esta é uma oportunidade de ouvir de perto as demandas da população e incentivar ainda mais a participação do público no processo legislativo. Convidamos todos a participar”, afirmou.



