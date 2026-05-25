Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
POLÍTICA

Sessão Itinerante da Câmara chega ao Colégio Nilo Cairo nesta segunda (25)

Iniciativa faz parte do projeto de levar os trabalhos do Legislativo mais perto da população

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 09:43:43 Editado em 25.05.2026, 09:43:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Sessão Itinerante da Câmara chega ao Colégio Nilo Cairo nesta segunda (25)
Autor Sessão desta segunda será no Colégio Nilo Cairo - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Apucarana realiza nesta segunda-feira (25), às 19 horas, a quarta Sessão Ordinária Itinerante de 2026. A edição acontecerá no Colégio Estadual Nilo Cairo, localizado na Rua Osório Ribas de Paula, 970 – Centro.

-LEIA MAIS: 'Fizeram um estrago aqui', diz empresário após arrombamento em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa faz parte do projeto de levar os trabalhos do Legislativo mais perto da população, ampliando a participação popular e aproximando a comunidade das decisões do município.

O presidente da Câmara de Apucarana, vereador Danylo Acioli, comemorou a realização de mais uma sessão itinerante. “É uma alegria realizar a sessão itinerante no Colégio Nilo Cairo, onde me formei. Esta é uma oportunidade de ouvir de perto as demandas da população e incentivar ainda mais a participação do público no processo legislativo. Convidamos todos a participar”, afirmou.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Câmara Municipal Colégio Nilo Cairo Legislativo Itinerante participação popular sessão ordinária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV