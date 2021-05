Sessão: Ativista alerta sobre violência e pedofilia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A ativista trans e defensora dos direitos humanos, Renata Borges, usou a Tribuna Livre da Câmara de Apucarana, nesta segunda-feira (10) para falar pedir aos vereadores empenho no sentido de apoiar e também intensificar campanhas de combate à violência contra crianças e adolescentes e contra a pedofilia. Ela falou sobre o “Maio Laranja”, criado para discutir este assunto, e sobre o dia de mobilização nacional que acontece no dia 18 de maio.

“É imperioso que tenhamos campanhas permanentes, não somente no mês de maio, porque a integridade da criança é responsabilidade nossa”, alertou Renata Borges.

Segundo ela, 80% dos casos de agressão às crianças ocorrem dentro dos próprios lares. E de uma a quatro meninas no Brasil sofrem violência sexual até os 18 anos de idade. Neste sentido, ela pediu que os vereadores também entrem nessa campanha e divulguem todos os meios de se fazer denúncias.

Vereadores criticam governo federal na distribuição de vacinas

O aumento no número de contágio e de mortes ocasionados pela Covid-19 no País, doença que já levou muitos apucaranenses a óbito, foi um dos principais assuntos discutidos na sessão ordinária de segunda-feira (10), da Câmara de Apucarana. Para vereadores, o governo federal precisa apressar a compra e distribuição de vacinas à população, porque este é o melhor caminho para salvar vidas no momento.

Antes da sessão, houve um minuto de silencio em homenagem aos apucaranenses que morreram no último final de semana vítimas desta e de outras doenças. “Até quando vamos continuar respeitando um minuto de silêncio em todas as sessões por causa desta Covid?”, voltou a indagar o presidente do Legislativo, vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD). “Que venha mais vacinas para que mais gente não venha a morrer, inclusive da nossa família”, disse.

Para o vereador Marcos da Vila Reis, a culpa desta situação tem sido do governo federal, que teria demorado muito para providenciar a compra e distribuição de vacinas. “Infelizmente, estamos perdendo o combate para este vírus invisível.

Esperamos que as autoridades públicas federais façam agora não só o possível, mas também o impossível para que a vacina chegue a todos os brasileiros o mais rápido possível e, assim, possamos retomar a nossa vida normal”, afirmou o vereador. A opinião de Marcos da Vila Reis foi reforçada pelo vereador Lucas Leugi (PP), para quem a culpa dos óbitos não está na enfermagem, no médico, mas naqueles que estão na frente do Plano Nacional de Imunização.

VOTAÇÃO

Na sessão de ontem, os vereadores votaram e aprovaram apenas três matérias. Um dos projetos aprovados foi o do vereador Marcos da Vila Reis, que dispõe sobre a contratação de licitação pública no Legislativo Municipal. Pela sua proposta, para ser contratada pela Câmara Municipal para execução de algum serviço ou obra, a empresa tem que ter 5% do seu quadro mulheres vítimas de violência doméstica e 5% sendo jovens do primeiro emprego.

Segundo o vereador, este projeto apenas regulamenta e traz para Apucarana a lei federal 14.133, nova lei de licitações, qeu já está em vigor.

Também foram aprovados projeto de lei do vereador Lucas Leugi, que torna de utilidade pública a Associação Lokomotiva Futsal Apucarana e um projeto de lei do Executivo que cede imóvel e concede incentivos fiscais à empresa Arsenal Confecções Militares Ltda.;

O projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 foi retirado de pauta por pedido de vista do vereador Lucas Leugi.