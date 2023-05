Sesc Sonoro traz Duo Aduar para Apucarana nesta quinta (18)

Da Redação

Duo Aduar se apresenta nesta quinta (18) em Apucarana

Imagine ser indicado à maior premiação da música brasileira ao lado de artistas como Roberto Carlos, Maiara e Maraisa, Djavan, Gilberto Gil, Elba Ramalho... A lista de indicados ao 30º Prêmio da música Brasileira inclui boa parte dos artistas mais consagrados do país, de Anitta a Almir Sater, e uma dupla do interior de Minas Gerais indicada à este grande prêmio se apresentará nesta quinta-feira (18) no Sesc Apucarana, no norte do Paraná.

O Duo Aduar, de São João del-Rei - MG, é formado pelos cantores e compositores Gabriel Guedez (violão e voz) e Thobias Jacó (viola caipira e voz). A dupla, que foi indicada ao prêmio deste ano na categoria Dupla Regional, estará em Apucarana, Londrina e Bela Vista do Paraíso através do Circuito SESC Sonoro.

O duo apresenta seu show autoral “Cartas do Interior”, cantando canções como “Córgo do Meio”, que renderam ao Aduar mais de trinta prêmios em festivais da canção por todo o Brasil, músicas que falam sobre o interior e o povo do campo, meio ambiente e outros temas. Segundo Gabriel, a indicação a um prêmio tão importante reflete o trabalho e dedicação do Aduar:

“Desde 2017, quando nos conhecemos nos corredores do curso de Música da Universidade Federal de São João del Rei, nos esforçamos muito para que nossa música seja lembrada por quem descobre o nosso trabalho. Quando estamos no palco, queremos um show memorável. Trabalhamos muito para merecer o reconhecimento do nosso público, e não será diferente nestes três shows que faremos em Apucarana, Londrina e Bela Vista”.

“Vai ser um espetáculo de viola e violão, e vai ser difícil segurar nossa emoção, já que serão alguns dos primeiros shows depois da indicação neste grande prêmio da música nacional”, completa Thobias. "Nós aprendemos a cantar e tocar nossos instrumentos ouvindo músicas como as de Almir Sater. Ele está indicado na categoria Regional como Intérprete, no 30º Prêmio da Música Brasileira, e nós, como dupla. É um reconhecimento enorme do nosso trabalho”.

Para mais informações sobre a dupla, acesse o site do aduar, www.aduar.com.br.

fonte: reprodução

SERVIÇO

Show Cartas do Interior, com Duo Aduar

Local: SESC APUCARANA

Rua São Paulo, 150 - Vila Clementina

Dia: 18 de maio, quinta-feira, às 19:30

Informações: (43) 3308-2500

Local: SESC LONDRINA - CADEIÃO CULTURAL

Rua Sergipe, 52 - Centro - Londrina, PR

Dia: 19 de maio, sexta-feira, às 19:30

Informações: (43) 3572-7700

Local: SESC BELA VISTA DO PARAÍSO

Praça Brasílio de Araújo Filho, 41

Dia: 20 de maio, Sábado, às 19:30

Informações: (43) 3242-8700

